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3 июля, 22:37

Герасимов сообщил, что ВС РФ находятся в 9 км от южных окраин Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Передовые отряды группировки войск «Днепр» вышли на расстояние 9 километров от южных окраин Запорожья. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В ходе доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба отметил наращивание темпов наступления штурмовыми подразделениями на данном направлении. По его словам, передовые группы продолжают движение в сторону города.

«Штурмовые подразделения группировки «Днепр» наращивают темпы наступления. Передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожья», — сказал он.

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Антон Голыбин
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