Герасимов сообщил, что ВС РФ находятся в 9 км от южных окраин Запорожья

Передовые отряды группировки войск «Днепр» вышли на расстояние 9 километров от южных окраин Запорожья. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В ходе доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба отметил наращивание темпов наступления штурмовыми подразделениями на данном направлении. По его словам, передовые группы продолжают движение в сторону города.

«Штурмовые подразделения группировки «Днепр» наращивают темпы наступления. Передовые группы находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожья», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о завершении освобождения Луганской Народной Республики и существенном продвижении российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин лично сообщил об этих результатах в ходе одного из совещаний. По словам Пескова, глава государства подчеркнул успешное выполнение поставленных задач на данных направлениях.