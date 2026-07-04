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3 июля, 22:40

Герасимов сообщил о поражении 55 объектов ВПК и ТЭК Украины за июнь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В июне российские военные провели пять массированных и групповых ударов по украинской территории, целями которых стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетическая инфраструктура. Такие данные начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представил президенту России Владимиру Путину.

Согласно докладу, всего поражены 55 объектов. Более половины из них — 34 предприятия оборонной промышленности. Как уточнил Герасимов, среди поражённых производственных площадок находятся объекты, выпускавшие крылатые ракеты «Фламинго», беспилотники большой и средней дальности, роботизированные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

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Тимур Хингеев
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