Передовые штурмовые подразделения Армии России вышли на расстояние 8 километров от Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев.

В ходе доклада верховному главнокомандующему военный уточнил, что соединения третьей армии продвинулись в западном направлении от Северска на 22 километра. Передовые группы продолжают выполнять поставленные задачи на подступах к Славянску.

«От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения третьей армии продвинулись на 22 километра. Передовые штурмовые подразделения третьей армии выполняют задачу в восьми километрах от населённого пункта Славянск», — сказал он в докладе российскому лидеру.

Армия России за июнь расширила зону контроля на Волчанском направлении в Харьковской области более чем на 130 квадратных километров. За месяц российские подразделения заняли Лосевку, Украинскую, Земляной Яр и Охримовку. Таким образом, число населённых пунктов, перешедших под контроль войск на этом участке фронта в июне, достигло четырёх. Командующий также подвёл общие итоги работы группировки «Север» за отчётный период. По его информации, на всём направлении ответственности за июнь под контроль российских сил перешло около 230 квадратных километров территории, а количество занятых населённых пунктов составило восемь.