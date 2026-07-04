Передовые отряды российской группировки войск «Север» вышли на расстояние 10 километров от города Сумы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой Евгений Никифоров.

«Передовые отряды группировки находятся в 10 км от Сум», — сказал он.

Ранее сообщалось, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Об этом на брифинге 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.