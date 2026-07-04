Президент России Владимир Путин, выступая на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск, напомнил, что зона безопасности, формируемая на российско-украинской границе, располагается на исторически русских землях. Глава государства подчеркнул, что эти территории, как и другие обсуждаемые регионы, имеют глубокие исторические корни, связанные с Россией.

«Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — заявил российский лидер, комментируя необходимость расширения буферной зоны. Это заявление прозвучало на фоне участившихся ударов киевского режима по мирной инфраструктуре России.

Ранее президент уже обозначал принцип, согласно которому масштаб зоны безопасности напрямую зависит от интенсивности атак Вооружённых сил Украины. Также Путин поручил военным обеспечить безопасность мирных жителей, остающихся в освобождённых населённых пунктах, в частности в Константиновке.

Кроме того, в ходе мероприятия глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.