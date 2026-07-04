Глава Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину рассказал о текущей обстановке в зоне ответственности группировки войск «Центр». По его данным, передовые подразделения достигли населённых пунктов Доброполье и Анновка.

В ходе доклада также были подведены итоги действий за июнь. По словам Герасимова, за прошедший месяц под контроль перешли Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Помимо этого, боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках. Речь идёт о населённых пунктах Белицкое, Шевченко, Сергеевка и Красноярское. Часть подразделений группировки «Центр» параллельно выполняет другую задачу — занимается формированием полосы безопасности на территории Днепропетровской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. Населённый пункт Константиновка также перешёл под полный контроль российских военных. Песков назвал это событие ключевым на сегодняшний день.