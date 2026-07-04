В ходе июньских боевых действий российские подразделения установили контроль над шестью населёнными пунктами, вытеснив из них формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В июне подразделения ВСУ выбиты из шести населённых пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка», — сказал российский лидер.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. Во время встречи глава государства заслушал детальные доклады по направлениям специальной военной операции, представленные командующими. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.