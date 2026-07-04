Путин: Войска Украины вынужденно отступают с большими потерями

Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения вынужденно оставляют позиции и несут значительные потери. Об этом глава государства заявил на совещании, которое прошло на временном командном пункте объединённой группировки войск.

В ходе встречи верховный главнокомандующий охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения. Он отметил, что противник предпринимает попытки удержать занимаемые рубежи, однако под давлением российских сил отступает. Путин акцентировал внимание на вынужденном характере отхода украинских формирований.

«Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынужденно отступают с большими потерями», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания президента с командующими группировками войск пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил положительную динамику наступления российских войск по всей линии фронта. В ходе встречи глава государства заслушал детальные доклады по направлениям специальной военной операции. Представитель Кремля уточнил, что командующие группировок представили оценку обстановки на своих участках.