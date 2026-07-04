Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 23:36

Путин поручил сделать всё необходимое для защиты мирных объектов РФ и россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединённой группировки войск СВО обозначил главный приоритет в условиях продолжающихся ударов по российской территории. Глава государства подчеркнул необходимость сделать всё возможное для защиты мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

«Мы, конечно, сделать прежде всего должны всё, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан», — заявил Путин, комментируя атаки киевского режима по территории России.

В июне под контроль группировки «Север» ВС РФ перешло 230 кв. км территории
В июне под контроль группировки «Север» ВС РФ перешло 230 кв. км территории

Также Владимир Путин дал поручение, касающееся мирного населения в зоне освобождённой Константиновки. Глава государства обратил внимание на то, что в населённом пункте остаются гражданские лица, и распорядился сделать всё необходимое для их безопасной эвакуации.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar