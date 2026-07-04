Путин допустил, что Киев попробует предпринять диверсионные вылазки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединённой группировки войск СВО заявил, что киевский режим может предпринять попытки диверсионно-террористических вылазок, чтобы подтвердить свои ложные заявления о мнимых достижениях на фронте. Глава государства поручил военным быть готовыми к таким действиям противника.

«Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы, во-первых, должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых, противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера», — отметил верховный главнокомандующий.

По его словам, хотя эти вылазки могут осуществляться малыми силами, они будут сопровождаться мощной пропагандистской кампанией с целью создания иллюзии успехов.

«Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», — сказал российский лидер.

Ранее командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров представил президенту РФ Владимиру Путину отчёт о ходе боевых действий на вверенном участке. За прошедший месяц, по его словам, силы группировки существенно продвинулись вперёд, расширив зону своего контроля. Командующий также подвёл итоги с начала года: суммарно подразделения группировки освободили более 870 квадратных километров территории и 53 населённых пункта.