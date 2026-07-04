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3 июля, 23:54

Путин: Заявления Киева о несуществующих успехах ВСУ играют на руку России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединённой группировки войск СВО заявил, что громкие заявления киевского руководства о несуществующих успехах на фронте на самом деле работают против самого Киева. Глава государства отметил, что эта риторика не только не укрепляет позиции Украины, но и вносит раздор в её собственные ряды.

«Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», — сказал российский лидер.

По его словам, подобные действия и заявления, хотя и не имеют реальной военной ценности, дезорганизуют как украинскую власть, так и её западных партнёров.

Путин назвал руководство Киева лицедеями
Путин назвал руководство Киева лицедеями

Ранее Владимир Путин квалифицировал заявления киевского режима о мнимых достижениях как пропагандистскую операцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал внимание на оценке Путиным информационной деятельности противника. По его словам, Киев целенаправленно раскручивает тезисы о ложных успехах, чтобы создать видимость преимущества.

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Виталий Приходько
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