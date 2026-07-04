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3 июля, 23:16

Путин назвал руководство Киева лицедеями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск СВО охарактеризовал руководство киевского режима как «лицедеев», комментируя их заявления о достигнутых успехах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Поскольку эти лицедеи, они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку», — сказал российский лидер.

Путин поручил принять меры для эвакуации мирных жителей в зоне Константиновки
Путин поручил принять меры для эвакуации мирных жителей в зоне Константиновки

Ранее Владимир Путин подтвердил, что выполнение задач специальной военной операции осуществляется согласно замыслу Генерального штаба Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.

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Тимур Хингеев
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