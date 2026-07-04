Штурмовые группы Вооружённых сил Российской Федерации ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев.

По его словам, 6-я мотострелковая дивизия действует на Краматорско-Дружковском направлении и продолжает продвижение в сторону Дружковки. В ходе наступательных действий отдельные штурмовые группы вышли к приграничным участкам Алексеево-Дружковки, где зафиксированы столкновения с противником.

А ранее российский президент Владимир Путин высоко оценил действия войск на нескольких направлениях. В частности, он обратил внимание на действия группировок «Южная» и «Центр», которые в уверенном темпе продвигаются в западном направлении.