Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 00:17

Расширение зоны безопасности позволяет выявлять планы ВСУ по прорыву границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Расширение полосы безопасности российскими войсками даёт возможность заблаговременно выявлять планы украинского командования по прорыву границы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.

В ходе доклада верховному главнокомандующему Никифоров сообщил, что группировка сосредоточивает усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения также обеспечивают безопасность приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение зоны контроля позволяет уничтожать формирования противника и разведывательные группы до их попыток пересечь границу.

«Группировка войск «Север» выполняет поставленные задачи, назначенные в зоне ответственности, сосредотачивая усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также обеспечении безопасности приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно скрывать планы украинского командования, уничтожать его войска формирования и дивизионные разведывательные группы ещё до попытки прорыва через государственную границу», — сообщил он.

Путин предупредил, что РФ будет расширять зону безопасности в ответ на удары ВСУ
Путин предупредил, что РФ будет расширять зону безопасности в ответ на удары ВСУ

Ранее президент Владимир Путин заявил о вытеснении подразделений ВСУ из шести населённых пунктов в ходе июньских боевых действий. Среди них — город Константиновка, над которым установлен российский контроль. Глава государства отметил, что российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи на всех направлениях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar