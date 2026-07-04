Расширение полосы безопасности российскими войсками даёт возможность заблаговременно выявлять планы украинского командования по прорыву границы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.

В ходе доклада верховному главнокомандующему Никифоров сообщил, что группировка сосредоточивает усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения также обеспечивают безопасность приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение зоны контроля позволяет уничтожать формирования противника и разведывательные группы до их попыток пересечь границу.

«Группировка войск «Север» выполняет поставленные задачи, назначенные в зоне ответственности, сосредотачивая усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также обеспечении безопасности приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно скрывать планы украинского командования, уничтожать его войска формирования и дивизионные разведывательные группы ещё до попытки прорыва через государственную границу», — сообщил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил о вытеснении подразделений ВСУ из шести населённых пунктов в ходе июньских боевых действий. Среди них — город Константиновка, над которым установлен российский контроль. Глава государства отметил, что российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи на всех направлениях.