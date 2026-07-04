Темнота — друг молодёжи, но не прохлады: Life.ru узнал, какие плёнки спасают от жары, а какие крадут свет

Летом многие используют солнцезащитные плёнки на окнах квартир, автомобилей и офисов, рассчитывая снизить нагрев помещения. При этом далеко не каждая плёнка, которая делает стекло темнее, действительно защищает от теплового излучения. Как рассказал Life.ru кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, визуальное затемнение и способность отражать инфракрасные лучи — это разные свойства материала, которые часто не связаны между собой.

Энергия солнечного излучения распределена между ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областями спектра. Основной вклад в нагрев помещений вносит именно инфракрасное излучение, поэтому эффективность солнцезащитной плёнки определяется её способностью ослаблять или отражать эту часть спектра. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По словам эксперта, обычные окрашенные и тонирующие плёнки чаще всего работают за счёт красителей и пигментов, которые уменьшают количество проходящего через стекло видимого света. Помещение становится менее ярким, однако значительная часть инфракрасного излучения продолжает проникать внутрь. Кроме того, поглощенная плёнкой энергия частично преобразуется в тепло и нагревает само стекло. Поэтому тёмное окно далеко не всегда означает эффективную защиту от жары.

Высокую эффективность демонстрируют металлизированные, спектрально-селективные и современные атермальные плёнки. Их свойства определяются не степенью затемнения, а особенностями материалов покрытия. Тонкие слои металлов и оксидов металлов взаимодействуют с инфракрасным излучением иначе, чем органические красители: значительная часть тепловой энергии отражается или задерживается ещё на поверхности стекла, что позволяет уменьшить нагрев помещения.

В современных атермальных плёнках широко применяются наноструктурированные покрытия на основе оксидов металлов. Такие материалы способны избирательно ослаблять инфракрасное излучение, сохраняя при этом высокую прозрачность стекла для видимого света. Именно поэтому качественная атермальная плёнка может практически не изменять внешний вид окна, но при этом заметно снижать нагрев помещения или салона автомобиля.

«При выборе плёнки стоит обращать внимание не на степень затемнения, а на технические характеристики. Производители обычно указывают коэффициент пропускания видимого света и показатели защиты от инфракрасного излучения. Именно эти параметры позволяют оценить, насколько эффективно покрытие будет препятствовать проникновению тепловой энергии», — заключил специалист.

Солнцезащитные очки многие выбирают как футболку: подошли к лицу, выглядят нормально, цена не кусается — берём. Но для глаз это не аксессуар, а настоящая броня. Плохие линзы могут не защитить, а создать иллюзию безопасности, из-за которой ультрафиолет спокойно доберётся до роговицы, хрусталика и кожи вокруг глаз. О самых главных проблемах в выборе очков на лето — подробнее в материале Life.ru.