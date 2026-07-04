Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в восьмом матче подряд на чемпионатах мира по футболу, продлив свою рекордную серию. Это произошло в игре 1/16 финала против команды Кабо-Верде, которая прошла в Вашингтоне.

Голевая серия аргентинца длится с матча 1/8 финала мирового первенства 2022 года. За это время футболист забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Теперь на его счету 20 голов. Месси, которому 39 лет, с 2023 года выступает за клуб «Интер Майами» в Главной лиге футбола США. В Европе он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону».

В составе каталонцев аргентинец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира 2022 года, серебряным призёром первенства 2014 года, олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки. Также Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» — восемь наград.

Ранее ганский шаман Нана Кваку Бонсам предсказал остановку голевой серии Лионеля Месси перед матчем 1/16 финала чемпионата мира с Кабо-Верде. По заверению колдуна, он «связался с духами» и узнал, что форвард остановится на шести мячах, а сборная Аргентины покинет турнир уже в 1/16 финала. Однако статистические модели суперкомпьютера Opta Analyst, основанные на 25 тысячах симуляций, отводили африканской команде лишь 5,3% вероятности победы в основное время против 83,5% у Аргентины. Бонсам известен громкими заявлениями о наведении порчи на звёздных футболистов, но его предсказания не имеют доказательств и воспринимаются как медийное шоу.