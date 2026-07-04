Скачки напряжения и затопление: Россиянам раскрыли секрет, как уехать в отпуск и не переживать за квартиру

Долгожданный отпуск — время отдыха и новых впечатлений, однако перед отъездом важно позаботиться о сохранности жилья, чтобы по возвращении не обнаружить протечки, запах плесени или вышедшие из строя приборы. Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова рассказала Life.ru, какие мелочи чаще всего упускают из виду даже опытные путешественники, а также перечислила ключевые правила подготовки квартиры к длительному отсутствию.

Одно из упущений — оставить подачу ХВС (холодного водоснабжения) и ГВС (горячего водоснабжения) открытой на время отъезда. Даже небольшая неисправность смесителя, гибкой подводки или шланга стиральной машины может привести к протечке и затоплению соседей. Перед отъездом важно перекрыть вводные краны холодной и горячей воды, а затем открыть смесители, чтобы сбросить давление в системе. После этого стоит проверить гибкие подводки, сифоны, соединения под раковинами, а также места подключения стиральной и посудомоечной машин на наличие подтёков, трещин и ослабленных соединений. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Большую часть бытовой техники перед длительным отсутствием лучше полностью отключить от сети. Из розеток стоит вынуть вилки телевизора, электрочайника, стиральной машины, кондиционера и другой техники, которая не используется во время отъезда. Подключенные электроприборы — особенно удлинители и устройства с высокой мощностью — уязвимы к перепадам напряжения и могут выйти из строя.

Включёнными следует оставлять технику, которая должна работать постоянно: охранную сигнализацию, систему защиты от протечек, видеонаблюдение, оборудование умного дома, а также автоматический полив и оборудование для аквариума.

Отдельно нужно подготовить холодильник. Если в нём остаются продукты, технику можно не отключать, но перед отъездом важно проверить, плотно ли закрыта дверца, и отрегулировать температуру. Скоропортящиеся продукты лучше употребить заранее или выбросить. Если холодильник пустой, его следует отключить, разморозить, вымыть, вытереть насухо и оставить дверцу слегка приоткрытой, чтобы внутри не появился неприятный запах.

Стиральную и посудомоечную машины после отключения стоит оставить с приоткрытой дверцей. Так уплотнители быстрее высохнут, а внутри не появятся плесень и неприятный запах. Если установлен накопительный водонагреватель и во время отсутствия им никто не будет пользоваться, его следует отключить от электросети.

Также перед отъездом нужно вынести мусор, а ведро вымыть и высушить. В закрытой квартире даже небольшое количество пищевых отходов быстро начинает источать неприятный запах, а также приводит к появлению плесени и насекомых. Крупы, муку, сахар и другие сыпучие продукты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах.

Кроме того, недавно Александра Чихринова рассказала о главных ошибках при уборке кухни, которые незаметно портят мебель и технику. Одним из самых распространённых просчётов при очистке плиты эксперт назвала использование металлических губок и абразивных порошков. Такие средства могут поцарапать эмаль, нержавеющую сталь и стеклокерамику. Вместо них лучше выбирать мягкие губки или салфетки из микрофибры, а также специальные чистящие средства.