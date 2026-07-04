Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для просмотра ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп допустил возможность совместного просмотра матча по американскому футболу в Белом доме с бывшими главами государства Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Джо Байденом. Об этом он заявил в подкасте второй леди США Уши Вэнс.

В ходе беседы Трамп и Уша Вэнс ознакомились с детской книгой «Президенты за игрой», выпущенной Исторической ассоциацией Белого дома. Американский лидер поинтересовался, стоит ли пригласить своих предшественников для совместного просмотра футбольного матча. Он отметил, что подобное мероприятие вызвало бы большой интерес у прессы. Также Трамп указал, что не играет в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы люди видели его за работой.

«Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча?» — отметил Трамп.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил о намерении посетить финал чемпионата мира 2026 года вместе с Дональдом Трампом. По словам главы организации, 19 июля они планируют подняться на сцену MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) для вручения главного трофея победителю турнира. Решающий матч мирового первенства пройдёт на стадионе в Нью-Джерси.