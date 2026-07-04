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4 июля, 04:17

ВСУ потеряли 215 боевиков и 125 квадракоптеров в результате действий «Запада»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли потери украинским формированиям, превышающие 215 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки противник лишился трёх боевых бронированных машин, 24 автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы. Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 81 беспилотный летательный аппарат самолётного типа, 125 тяжёлых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса. Также российские военные вскрыли и уничтожили полевой склад боеприпасов, 41 пункт управления беспилотниками и станцию спутниковой связи Starlink.

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Ранее сообщалось, что штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. По данным начальника пресс-центра объединения Вадима Астафьева, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, остающихся в городе. За минувшие сутки противник потерял до 80 военнослужащих, бронетранспортёр Puma, двадцать автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Также российские силы вывели из строя 24 наземных робототехнических комплекса, четыре квадроцикла и 27 пунктов управления вражескими беспилотниками.

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Антон Голыбин
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