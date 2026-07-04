Расчёты беспилотников группировки войск «Север» в Сумской области за сутки нанесли серию ударов по выявленным целям Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны России, потери украинской стороны превысили двадцать человек, также уничтожена техника.

Военные подразделения продолжают продвижение на нескольких участках и параллельно формируют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, расширяя контроль над приграничными территориями. Как уточняется, перед ударами беспилотная разведка зафиксировала перемещения украинских сил в лесополосах и вдоль дорог. В результате поражения уничтожены живая сила и техника ВСУ.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о ходе операции группировки войск «Запад» на восточном берегу реки Оскол. По его словам, на данном направлении российские подразделения продолжают систематическую работу по уничтожению украинских формирований. Он также отметил, что на этом участке фронта российским военнослужащим удалось установить контроль над четырьмя населёнными пунктами.