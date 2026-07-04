В Черниговскую область переброшены подразделения 638-го отдельного зенитно-пулемётного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее находившиеся в тыловых районах Украины. Об этом сообщили ТАСС российские силовики.

Анализ публикаций украинских волонтёрских ресурсов указывает на усиление группировки в приграничной зоне за счёт передислокации личного состава из глубины территории страны. Отмечается, что речь идёт о подразделениях, задача которых связана с прикрытием мест размещения живой силы и техники ВСУ от ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее жители приграничных населённых пунктов Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались покидать свои дома, несмотря на требование об обязательной эвакуации. Местные жители также не согласились предоставлять своё жильё для нужд Вооружённых сил Украины. После этого местным властям пришлось оформлять письменные отказы от выполнения требований украинского командования.