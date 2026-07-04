Штурмовая группа группировки войск «Центр» завершила зачистку подъезда в ходе боевого столкновения, после того как у военнослужащих закончились боеприпасы. По словам командира подразделения Алексея Никитина, бой перешёл в ближнюю дистанцию с применением холодного оружия, сообщили в Минобороны РФ.

Группа из шести человек оказалась против примерно одиннадцати противников. После исчерпания боекомплекта военнослужащие продолжили выполнение задачи в ножевом бою, в результате чего подъезд был полностью очищен от сил Вооружённых сил Украины (ВСУ). Никитин отметил, что подобные действия стали возможны благодаря системной подготовке личного состава и регулярной отработке тактических элементов.

В ведомстве уточнили, что подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» ведут подготовку на полигоне, где отрабатывают штурм укреплённых позиций и городской застройки. Особое внимание уделяется взаимодействию с расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее подразделения группировки «Восток» за сутки ликвидировала 435 военных Вооружённых сил Украины, а также уничтожила крупную партию вооружения и техники. В ходе активных и решительных действий подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удары наносились по живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков Вооружённых сил Украины.