Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 04:48

В аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки расписания рейсов на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности  использования маршрутов воздушного движения  в / из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Системы ПВО сбили ракеты и БПЛА в трёх районах Ростовской области
Системы ПВО сбили ракеты и БПЛА в трёх районах Ростовской области

Напомним, силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Оперативные службы работают на месте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar