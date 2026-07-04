Личный состав 11-го пограничного отряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) блокирован российскими подразделениями в районе посёлка Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщил информированный источник в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Населённый пункт расположен в северо-восточной части региона. Этот участок имеет ключевое значение для логистики украинской группировки, действующей восточнее Волчанска. По данным собеседника агентства, в украинских социальных сетях фиксируют многочисленные обращения родственников военнослужащих. Они сообщают, что их близкие находятся в окружении и испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении. Иных сведений о количестве блокированных и обстоятельствах инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что российские военные приступили к плановому формированию зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Об этом по итогам доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что создание буферной территории осуществляется в соответствии с намеченными планами. Песков также уточнил, что с начала текущего года под контроль российских сил перешли 133 населённых пункта.