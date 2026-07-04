Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 67 дронов над Ленобластью

В небе над Ленинградской областью уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

Раньше губернатор Дрозденко сообщил, что сбито несколько десятков дронов. Обломки упали в районе порта Высоцк. На месте работают оперативные службы. Официальных комментариев от других ведомств пока нет.