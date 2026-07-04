Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 67 дронов над Ленобластью
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В небе над Ленинградской областью уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.
Раньше губернатор Дрозденко сообщил, что сбито несколько десятков дронов. Обломки упали в районе порта Высоцк. На месте работают оперативные службы. Официальных комментариев от других ведомств пока нет.
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