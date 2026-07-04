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Регион
4 июля, 05:15

Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 67 дронов над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В небе над Ленинградской областью уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

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Раньше губернатор Дрозденко сообщил, что сбито несколько десятков дронов. Обломки упали в районе порта Высоцк. На месте работают оперативные службы. Официальных комментариев от других ведомств пока нет.

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Наталья Афонина
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