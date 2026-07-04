Мужчина дважды пережил кому и заявил, что увидел свою будущую семью

Житель Великобритании Киан Эктон утверждает, что во время двух перенесённых ком увидел события, которые позже произошли в реальной жизни. По его словам, речь шла о будущей семье и рождении детей. Об этом сообщило издание Mirror.

Всё произошло в 2024 году, когда 26-летний британец приехал на фитнес-мероприятие. Внезапно он потерял сознание, после чего врачи обнаружили у него отёк мозга. Кроме того, у пациента начали отказывать внутренние органы. Сначала мужчина оказался в коме, а после непродолжительного пробуждения его состояние вновь резко ухудшилось. В результате медики были вынуждены бороться за его жизнь второй раз.

Позже Эктон рассказал, что во время беспамятства видел себя в небольшом доме у озера. На его руке были часы с обратным отсчётом, показывавшие восемь дней. Тогда он был уверен, что именно столько времени проведёт без сознания. По его словам, рядом постоянно находилась возлюбленная.

В этом видении они уже были семьёй и воспитывали близнецов. Спустя восемь дней британец действительно пришёл в себя. После выздоровления пара сыграла свадьбу, а позднее решила завести ребёнка. Во время обследования выяснилось, что супруги ждут двойню — именно это, как утверждает Эктон, он и увидел во время комы.

Ранее в США произошёл другой необычный случай, связанный с борьбой за жизнь ребёнка. В штате Аризона полуторагодовалого мальчика, едва не утонувшего в домашнем бассейне, по ошибке признали умершим. Несчастный случай произошёл в городе Гилберт, пока родители и родственники смотрели финал Супербоула.