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Регион
4 июля, 06:21

Утро 4 июля в Свердловской области началось с объявления ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Свердловской области снова объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своём канале на платформе «Макс».

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он.

Для безопасности в регионе могут временно ограничить связь и мобильный интернет. Утром в субботу этот режим уже вводили и потом отменяли. Теперь его объявили повторно.

4 июля ракетную опасность объявили в Татарстане, сработали сирены
4 июля ракетную опасность объявили в Татарстане, сработали сирены

Раньше в Ульяновской области объявляли ракетную опасность — она длилась два часа. В это время нельзя было находиться на улице. Укрыться можно в помещениях с капитальными стенами и без окон. Лифтом пользоваться запрещено.

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Наталья Афонина
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