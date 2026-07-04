Европейское издание Euractiv высмеяло антироссийские санкции в сатирической статье под заголовком «Тупость Европы, которую не обложить санкциями». Авторы представили ироничный сценарий 2050 года: 92-летняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит 137-й по счёту пакет ограничений, запрещающий ввоз борща и въезд дрессировщиков медведей.

По замыслу журналистов, на вымышленной пресс-конференции никто из репортёров даже не пытается задавать вопросы — один из них откровенно зевает.

«Вопросы задавать запрещено — как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить...», — пишет Euractiv.

Авторы подчёркивают, что этот карикатурный образ не так далёк от реальности, как кажется. Нынешний 21-й пакет санкций почти копирует предыдущие и не даёт видимых результатов.

«Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить», — пишет Euractiv.

Вслед за Болгарией ещё одна страна Евросоюза — Италия — выразила сомнения по поводу возможных санкций против патриарха Кирилла. Рим обеспокоен, прежде всего, из-за позиции Ватикана: там считают неправильным вводить ограничения против главы христианской церкви. Это демонстрирует, что внутри ЕС нарастает скепсис и единства по санкционному вопросу всё меньше.