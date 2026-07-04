Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес британских СМИ, заявив о неуместных публикациях о президенте США Дональде Трампе в период празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Мнение он высказал в соцсети X, прикрепив к посту скриншот страницы британской газеты The Telegraph.

Дмитриев раскритиковал британские СМИ за публикации о Трампе в юбилей США. Фото © Х / Kirill Dmitriev

В материале издания со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что Дональд Трамп якобы обеспокоен предстоящими промежуточными выборами в США. В своём сообщении глава РФПИ выразил недоумение по поводу того, что подобные публикации появляются даже в период юбилейных торжеств, посвящённых 250-летию образования США.

250-летие независимости Соединённых Штатов Америки отмечается 4 июля 2026 года. Эта дата приурочена к 250-летию принятия Декларации независимости, которая была подписана 4 июля 1776 года в Филадельфии и считается отправной точкой американской государственности. Именно в этом документе впервые появилось официальное название страны — Соединённые Штаты Америки, и было провозглашено отделение от Великобритании.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении глава государства сделал акцент на особой роли российско-американских отношений для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.