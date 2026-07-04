Медведев передал соболезнования Путина президенту Ирана Пезешкиану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с иранским президентом Масудом Пезешкианом передал ему соболезнования от имени главы РФ Владимира Путина. Именно Медведеву было поручено возглавить российскую делегацию, прибывшую в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по возвращении с церемонии Медведев подтвердил, что состоявшийся разговор с Пезешкианом включал в себя передачу соболезнований от российского президента.

Напомним, Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию.