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Регион
4 июля, 08:32

Медведев передал соболезнования Путина президенту Ирана Пезешкиану

Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с иранским президентом Масудом Пезешкианом передал ему соболезнования от имени главы РФ Владимира Путина. Именно Медведеву было поручено возглавить российскую делегацию, прибывшую в Тегеран для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по возвращении с церемонии Медведев подтвердил, что состоявшийся разговор с Пезешкианом включал в себя передачу соболезнований от российского президента.

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Медведев: Скорбь по Хаменеи сплотила иранцев, которые выстояли под давлением США

Напомним, Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, однако из-за продолжавшихся в марте атак провести прощание в запланированные сроки не удалось, поэтому власти страны приняли решение перенести церемонию.

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Вероника Бакумченко
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