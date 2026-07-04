Один из 72 сбитых дронов ВСУ рухнул в Петергофе

Средства противовоздушной обороны ВС РФ отбили налёт беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в своём официальном телеграм-канале.

По словам градоначальника, над Ленинградской областью было уничтожено 72 вражеских дрона. В числе прочих фактов, касающихся инцидента, официально известно, что один из сбитых дронов упал на территории Петергофа.

«Жертв и разрушений нет», — уточнил глава города.

Ранее в Петербурге объявляли о масштабной атаке беспилотников. Тогда системы ПВО вели активную работу, а оперативный штаб призвал горожан оставаться в помещениях до официальной отмены опасности.