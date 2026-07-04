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Регион
4 июля, 08:39

«Их 11, нас шесть»: Командир штурмовиков вспомнил жуткую ножевую схватку с ВСУ при зачистке подъезда

Боец «Центра» рассказал о ножевом бое при зачистке подъезда жилого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Командир штурмовой группы группировки войск «Центр» Алексей Никитин рассказал, как его подчинённые сошлись с солдатами ВСУ в ножевом бою прямо в подъезде жилого дома во время зачистки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его словам, во время зачистки здания у российских военных закончились боеприпасы. После этого им пришлось перейти к схватке накоротке.

«Там было страшно. Нас шесть было, их 11», — поделилися он.

В итоге подъезд удалось полностью очистить от противника. Никитин подчеркнул, что итог таких столкновений во многом решает подготовка бойцов. Он добавил, что регулярные тренировки и отработка новых задач позволяют закреплять нужные навыки.

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А ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада Владимиру Путину сообщил, что передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку. По его данным, за июнь под контроль перешли Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс, а бои идут сразу на нескольких участках.

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Вероника Бакумченко
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