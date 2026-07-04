Герой России Поддубный призвал убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

Государству необходимости убрать бюрократические преграды для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Стране нужен «бесшовный переход» военных профессионалов в гражданские специальности. Об этом заявил Герой России и один из лидеров федеральной пятёрки «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный.

«Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», — сказал он.

Поддубный отметил, что участники боевых действий не должны проходить долгие бюрократические процедуры, подтверждать свою квалификацию или проходить переобучение.

«Им ничего не нужно доказывать — они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», — сказал Герой России.

Поддубный также напомнил, что в «Единой России» работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством председателя партии Дмитрия Медведева. В него входят ведущие специалисты разных отраслей.

Ранее на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин обратил внимание на роль военных, участвующих в специальной военной операции. Президент подчеркнул, что бойцы по праву считаются настоящей элитой российского общества. Глава государства отметил, что депутаты активно взаимодействуют с армейскими подразделениями, оборонными заводами и волонтёрами.