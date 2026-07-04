Хинштейн: В Курской области за сутки сбили 123 дрона ВСУ

За минувшие сутки над Курской областью сбили 123 украинских беспилотника разных типов, а приграничные районы 93 раза попали под артиллерийский огонь ВСУ. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Десять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — добавил он.

Хинштейн также рассказал, что взрывное устройство сработало у стен районной администрации в Рыльске. Шесть человек получили ранения. По его данным, наиболее тяжёлые случаи — глава муниципалитета, руководитель управления по благоустройству и двое их подчинённых — потребовали госпитализации в областной клинике. Двое мужчин, 55 и 63 лет, отделались менее серьёзными травмами: им назначено амбулаторное лечение под контролем медиков.

По словам главы региона, в Рыльске от ударов пострадали четыре жилых дома, витрина магазина и две машины. В сёлах Макеево и Дурово того же района повреждены два дома. На хуторе Александровка сгорело жильё и разбит автомобиль.

В сводке Хинштейна также значится, что во Льгове осколки повредили газовую цистерну, выбили стекла и обшивку фасада, а также задели бензовоз на АЗС. В усланском поселении Обоянского района провода оказались оборваны, но свет абонентам уже дали. Помимо этого, в беловской деревне Корочка пострадало ещё одно транспортное средство.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Константиновки в ДНР. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент поблагодарил военных за героизм и назвал взятие города важным этапом в прорыве славянско-краматорского узла обороны ВСУ.