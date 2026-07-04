Дефицит кадров победят деньгами: Тамбовщина вводит новую выплату в полмиллиона для фельдшеров

Депутаты Тамбовской областной думы утвердили закон, стимулирующий приток новых сотрудников на станции скорой помощи. Теперь специалисты, решившие устроиться на работу в крупные города региона, смогут рассчитывать на финансовый бонус.

Речь идёт о единовременной выплате в размере 500 тысяч рублей. Деньги положены фельдшерам, которые приступят к выполнению обязанностей в период с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Мера поддержки распространяется на структурные подразделения областной станции скорой помощи, расположенные в Тамбове и Мичуринске. Важно отметить, что данные территории не входят в федеральную программу «Земский фельдшер», охватывающую менее крупные населённые пункты.

Как пояснил председатель облдумы Евгений Матушкин, решение принято из-за острой нехватки квалифицированных кадров в городских округах с населением свыше 50 тысяч человек. Ранее подобные стимулы были доступны лишь специалистам, выбравшим для работы небольшие поселения.

Таким образом, региональные власти намерены укомплектовать бригады скорой и снизить нагрузку на оставшийся персонал. Выплата станет дополнительным аргументом для медиков при выборе места трудоустройства в областных центрах.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект о компенсации пенсионерам стоимости лекарств. Документ предусматривает включение в закон «Об основах охраны здоровья граждан» новой статьи, гарантирующей пенсионерам получение субсидии. Деньги разрешат тратить не только на препараты, но и на медицинские изделия, а также специализированное лечебное питание.