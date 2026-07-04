Генштаб раскрыл, когда наши бойцы выбили ВСУ из «Украинского хутора» в Константиновке

Частный сектор на юго-западе Константиновки, известный как «Украинский хутор», перешёл под контроль российских военных ещё в середине июня. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, во время доклада командира четвёртой мотострелковой бригады верховному главнокомандующему показали кадры, где видно, как российские подразделения удерживают все районы города с бывшими опорными пунктами противника.

«Частный сектор на юго-западе города, так называемый «Украинский хутор» — освобождён в середине июня штурмовиками 2-го мотострелкового батальона 4 бригады, которые завершают его зачистку», — доложил он.

До этого президент России Владимир Путин назвал взятие Константиновки ключевым шагом к полному освобождению ДНР. По его словам, успех войск группировки «Южная» открывает путь к дальнейшему продвижению на Краматорск и Славянск, а также создаёт условия для работы по другим укреплённым районам Донбасса. Об этом глава государства говорил на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск.