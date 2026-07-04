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4 июля, 08:20

Генштаб: Поставленные Путиным задачи по освобождению Донбасса будут выполнены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все задачи по освобождению Донбасса, которые поставил президент России Владимир Путин, обязательно будут решены. Соответствующее заявление озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», — заявил он.

Генштаб: Система обороны Константиновки включала 150 км траншей и два рубежа
Генштаб: Система обороны Константиновки включала 150 км траншей и два рубежа

Ранее Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Президент отметил, что взятие города открывает путь к дальнейшему продвижению на Краматорск и Славянск. Кроме того, это позволяет работать по другим укреплённым районам в Донбассе.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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