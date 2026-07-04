Генштаб: Поставленные Путиным задачи по освобождению Донбасса будут выполнены

Все задачи по освобождению Донбасса, которые поставил президент России Владимир Путин, обязательно будут решены. Соответствующее заявление озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», — заявил он.

Ранее Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Президент отметил, что взятие города открывает путь к дальнейшему продвижению на Краматорск и Славянск. Кроме того, это позволяет работать по другим укреплённым районам в Донбассе.