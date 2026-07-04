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4 июля, 08:45

Российские войска уже на окраине Алексеево-Дружковки: ВСУ бегут от Константиновки

Генштаб РФ доложил, что ВСУ отброшены от Константиновки на несколько километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские войска отодвинули украинские подразделения на несколько километров от Константиновки, а штурмовые группы уже вступили в бои на подступах к Алексеево-Дружковке. Об этом рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ — глава Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской.

«Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки», — сказал он.

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Напомним, о боях у Алексеево-Дружковки в ДНР сообщал и командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев. По его словам, штурмовые подразделения вышли на южные окраины населённого пункта, где столкнулись с противником. Он добавил, что 6-я мотострелковая дивизия наступает на Краматорско-Дружковском направлении и продвигается в сторону Дружковки.

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Вероника Бакумченко
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