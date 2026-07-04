Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:49

Российские военные присутствуют во всех районах Константиновки

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные присутствуют по всему периметру Константиновки — от южных до северных окраин. Об этом сообщил генерал-полковник, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

При этом он уточнил, что точное расположение подразделений не раскрывается из соображений безопасности.

«В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем. А указанные в докладе командира бригады штурмовые подразделения на данный момент переместились на другие позиции», — сказал он.

Генштаб: Поставленные Путиным задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
Генштаб: Поставленные Путиным задачи по освобождению Донбасса будут выполнены

Оборону Константиновки держали украинские подразделения, включая бригаду «Лють» и другие наиболее подготовленные части ВСУ. Особо отмечается участие националистических формирований из отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также подразделений, оснащённых западной техникой и оружием. Эти силы считались одними из самых боеспособных в составе украинской группировки на этом направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Рудской
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar