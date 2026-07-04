Российские военные присутствуют по всему периметру Константиновки — от южных до северных окраин. Об этом сообщил генерал-полковник, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

При этом он уточнил, что точное расположение подразделений не раскрывается из соображений безопасности.

«В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем. А указанные в докладе командира бригады штурмовые подразделения на данный момент переместились на другие позиции», — сказал он.

Оборону Константиновки держали украинские подразделения, включая бригаду «Лють» и другие наиболее подготовленные части ВСУ. Особо отмечается участие националистических формирований из отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также подразделений, оснащённых западной техникой и оружием. Эти силы считались одними из самых боеспособных в составе украинской группировки на этом направлении.