Политолог уверен, что ЕС отвернётся от Зеленского из-за теракта в Монако

Европа может отвернуться от Владимира Зеленского, если подтвердится его причастность к покушению на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив.

При этом раскладе Запад всё равно не перестанет спонсировать Киев, подчеркнул эксперт.

«Если Зеленский и СБУ причастны к покушению на человека, собиравшегося публично заговорить о коррупции, это серьёзный сигнал. Но это не значит, что Запад прекратит помогать Киеву — он заинтересован в противостоянии с Россией», — пояснил Павлив.

Вопрос заключается в том, как изменится сотрудничество с самим Зеленским.

ЕС выдаёт Киеву €90 млрд поэтапно и уже отказался финансировать украинское производство дронов, предпочитая поставлять их самостоятельно из-за опасений воровства. Польша также отказалась передавать истребители из-за скандала с участием Зеленского и польского президента Кароля Навроцкого.

По словам политолога, после отставки Зеленскому грозит уголовное преследование — он фигурирует в записях бизнесмена Тимура Миндича, однако завести дело на украинского политика не получится, пока он сидит в президентском кресле.

«Все ждут, когда он перестанет занимать должность», — заключил Павлив.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако прогремел взрыв у входа в жилой дом. Пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка. По данным СМИ, целью мог быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. Сейчас главная подозреваемая — украинка, проживающая в Германии. На неё уже выпущена ориентировка Интерпола. Французские СМИ не исключают причастности к покушению представителей украинских властей.