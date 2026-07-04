Кинолог разнёс одиноких людей, которые заводят собак для «уютного вечера»

Одиноким людям с плотным графиком и частыми командировками не стоит заводить собаку. Об этом «Москве 24» рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

По словам эксперта, общение с собаками снимает стресс и дарит положительные эмоции, но заводить питомца только ради этого или чтобы скрасить одиночество — ошибка. Решение не должно быть спонтанным, поскольку нужно учесть финансы (корм, ветеринария, воспитание), а также ежедневные прогулки не менее двух часов.

Одиночкам с загруженным графиком и частыми разъездами заводить собаку категорически не стоит — разлука даже на день становится для пса стрессом. В семьях важно получить согласие всех членов, иначе питомец будет нервничать, а отношения могут испортиться. При скромном жильё крупная порода — не лучший выбор, но собаке можно найти место и в студии, считает кинолог.

«Хорошим компаньоном собака станет для людей пожилого возраста, потому что она не даст им скучать и засиживаться дома на диване: хочешь или не хочешь, а придётся каждый день выходить на прогулку», — сказал специалист.

Ранее психолог объяснил, почему собаки помогают справляться со стрессом и одиночеством. Они успокаивают через тактильный контакт и безусловное принятие, переключают внимание с тревог на реальность, а при поглаживании у человека выделяются гормоны удовольствия.