Офис уничтожает здоровье: Почему 30-летние сбегают из городов в санатории спасать свои суставы

Клиентура в российских санаториях заметно помолодела — всё чаще туда приезжают люди от 35 лет, включая семьи с детьми. Об этом 360.ru рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Причины две: тренд на ЗОЖ и желание восстанавливаться до серьёзных сбоев. Молодёжь воспринимает санаторий не как место для лечения хронических болезней, а как пространство для перезагрузки. Вторая причина — «омоложение» заболеваний: гастриты, кожные и суставные проблемы теперь встречаются у 35–40-летних из-за сидячей работы и неправильного питания, указал Буря.

«Программы антистресса достаточно популярны. Они сейчас прямо в невероятном топе. Редко какой санаторий сейчас не имеет программу снижения стресса», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что санатории в России собираются сделать muslim friendly ради иностранцев-мусульман. Это означает, что там появятся специальные места для намаза, пропадут изображения людей и животных в интерьерах, а вся еда станет халяльной.