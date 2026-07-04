Российские военные начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

Российский 9-дюймовый ударный беспилотник «Изделие-98», созданный в опытно-конструкторском бюро «АЛЬФА», демонстрирует более 90% попаданий в цель. Об этом рассказал главный технический специалист предприятия в беседе с ТАСС.

Аппарат применяется на Запорожском направлении и работает на дистанции до 15 километров. Боевой заряд — до 2,5 килограмма. По словам специалиста, дрон появился сравнительно недавно, но уже прошёл практическое применение. За короткое время в подразделение был поставлен небольшой опытный комплект — 20 единиц. Все они, как утверждается, успешно отработали задачи на месте.

Сейчас идёт расширение производства. Планируется довести поставки до 500 аппаратов, чтобы провести более широкие испытания и сравнить их с другими образцами, которые используются в войсках. Параллельно инженеры дорабатывают систему передачи изображения. Речь идёт об усилении видеопередатчика, чтобы повысить чёткость сигнала и улучшить детализацию картинки при фиксации целей.

А ранее концерн «Калашников» передал заказчику новую партию 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках государственного оборонного заказа. В конструкции оружия учтены изменения, которые внесли после анализа его применения в условиях специальной военной операции. АК-12, принятый на вооружение шесть лет назад и пришедший на смену АК-74, сейчас используется как основное стрелковое оружие в мотострелковых и общевойсковых подразделениях российской армии.