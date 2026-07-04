В Ленобласти отразили массированную атаку БПЛА, есть разрушения

В Ленинградской области была отражена массированная атака беспилотников, последствия зафиксированы в нескольких районах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. К сожалению, последствия были», — указал он.

В Волосовском районе в Бегуницком сельском поселении выбило окна в частном доме, пострадала женщина. На место оперативно прибыла скорая помощь, пострадавшей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В деревне Котино загорелись частный дом, баня, сарай и беседка. В Лисино повреждены два дома, автомобиль и забор, в Худанке зафиксировано повреждение остекления.

В Ломоносовском районе в деревне Ускуля пострадали фасад и окна частного дома, в Лужском районе в деревне Мужич также повреждены остекление и фасад. Пострадавших в этих двух районах не зафиксировано. Губернатор подчеркнул, что работа по защите воздушного пространства региона продолжается, и поблагодарил военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за действия в ходе отражения атаки.

Ранее в Ленинградской области была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В воздушном пространстве над областью силами противовоздушной обороны было уничтожено 67 БПЛА. Боевая работа по отражению угрозы продолжается.