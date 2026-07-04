Начальника колонии в Астрахани подозревают в вымогательстве дивана

В Астрахани начальника одной из исправительных колоний подозревают в получении взятки с вымогательством, связанной с диваном. По данным следствия, он мог требовать у осуждённого деньги именно на покупку мебели. Об этом пишет пресс-служба СК России по региону.

Правоохранители полагают, что в марте мужчина, используя служебное положение, якобы потребовал от заключённого 100 тысяч рублей. Эти средства, как утверждается, должны были пойти на приобретение предмета интерьера. При отказе он, предположительно, угрожал осуждённому дисциплинарными мерами и ухудшением условий содержания. Это, по материалам дела, и стало способом давления.

Позже требования были выполнены через родственницу заключённого. В апреле женщина приобрела в мебельном магазине Астрахани диван стоимостью около 100 тысяч рублей, который, по сути, и стал предметом взятки.

Преступление, как заявляют в следствии, удалось пресечь благодаря совместной работе сотрудников региональных силовых ведомств. Сейчас собираются доказательства и устанавливаются все детали произошедшего. Фигуранту вменяют получение взятки, сопряжённое с вымогательством. По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы, крупный штраф и запрет занимать определённые должности.

Ранее Life.ru сообщал, что суд арестовал начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина, его заместителя Владимира Сидорчика и предполагаемого посредника. Чиновники обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.