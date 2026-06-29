$1 млн за «крышу» колл-центров: Мемному украинскому депутату предъявили подозрение

Украинскому нардепу Николаю Тищенко предъявили подозрение по делу о взятке за «крышу» колл-центров. Об этом пишет НАБУ.

По версии следствия, в августе 2023 года депутат обратился к человеку, которого считал связанным с сетью колл-центров, и потребовал от него более $1 млн. За эти деньги он обещал не мешать работе части таких структур, помогать давить на конкурентов и использовать своё политическое влияние для «решения вопросов».

Правоохранители также считают, что депутат легализовал около 12,6 млн гривен через фиктивный договор дарения с бывшей женой. По данным следствия, законных доходов для такого «подарка» у неё не было, а реальной передачи денег не происходило.

После этого, как утверждают в НАБУ, этот доход появился в ежегодной декларации депутата. Следствие считает, что таким образом туда внесли недостоверные сведения.

Дело квалифицировали по статьям о просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и недостоверном декларировании. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных участников схемы.

Как писал Life.ru, год назад на Украине его отправили под ночной домашний арест, аналогичную меру избрали и полицейскому Богдану Писаренко, который также стал фигурантом расследования. Поводом стало дело о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. В июне прошлого года Тищенко уже помещали под круглосуточный домашний арест, который затем несколько раз продлевали.

Сам депутат утверждал, что боролся с мошенническими колл-центрами, где, по его словам, работали более 60 тысяч человек. Бывшего военного он обвинял в том, что тот якобы мешал следственным действиям. Во время обыска у Тищенко нашли пачки незадекларированных наличных и часы стоимостью около 40 тысяч долларов. Также сообщалось, что парламентарий разбил свой телефон, чтобы не отдавать его силовикам.