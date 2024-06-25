"Караван лает — собака идёт": Мемный украинский депутат после задержания выдал очередной перл

Как ранее сообщал Life.ru, Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца ВСУ. Сам он уверяет, что вёл борьбу с мошенническими кол-центрами, в которых работают более 60 тысяч человек, а бывший украинский военный якобы "срывал следственные действия". Дома у нардепа нашли пачки незадекларированных наличных денег и часы за 40 тысяч долларов (около трёх с половиной миллионов рублей). Также в процессе обыска парламентарий разбил свой телефон, чтобы не показывать его силовикам. Правда, вряд ли побитый экран как-то помешает правоохранителям получить доступ к данным.