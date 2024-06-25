"Караван лает — собака идёт": Мемный украинский депутат после задержания выдал очередной перл
Депутат Рады Тищенко после задержания заявил, что "караван лает — собака идёт"
Мемный депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко после задержания по делу о незаконном лишении свободы бывшего военного ВСУ выдал новую крылатую фразу. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в телеграм-канале.
Депутат Рады Тищенко после задержания выдал новую крылатую фразу. Видео © Telegram / Политика Страны
"Караван лает — собака идёт", — сказал с невозмутимым лицом Тищенко в разговоре с журналистами, комментируя выдвинутые против него обвинения.
К слову, Тищенко ранее уже неоднократно позорился на публике. К примеру, он заявлял, что вакцинировался ковидом, а не от инфекции. Кроме того, парламентарий поздравлял украинцев не с тем праздником.
Как ранее сообщал Life.ru, Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца ВСУ. Сам он уверяет, что вёл борьбу с мошенническими кол-центрами, в которых работают более 60 тысяч человек, а бывший украинский военный якобы "срывал следственные действия". Дома у нардепа нашли пачки незадекларированных наличных денег и часы за 40 тысяч долларов (около трёх с половиной миллионов рублей). Также в процессе обыска парламентарий разбил свой телефон, чтобы не показывать его силовикам. Правда, вряд ли побитый экран как-то помешает правоохранителям получить доступ к данным.
Кадр из видео Telegram / Политика Страны