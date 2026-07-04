Юрист рассказал, грозит ли штраф за работу из бассейна или пляжного бара

В российском законодательстве удалённая работа регулируется главой 49.1 ТК РФ. Закон не обязывает сотрудника находиться в конкретном месте — важны сроки и качество выполнения задач. Формально бассейн, шезлонг и пляжный бар не запрещены, рассказал РИАМО юрист Алексей Косточкин.

Однако важно, что прописано в договоре. Если указан город или адрес, работодатель может требовать присутствия именно там, отметил эксперт.

«Смена фактического местонахождения без уведомления работодателя может стать формальным основанием для дисциплинарного взыскания», — сказал юрист.

Отдельный вопрос — работа из-за границы. При нахождении за рубежом более 183 дней в году теряется статус налогового резидента, и ставка НДФЛ вырастает с 13 до 30%. Многие компании прямо запрещают длительную работу из других стран именно по этой причине.

Самозанятым и ИП проще — они не привязаны к месту работы и могут трудиться откуда угодно, соблюдая налоговые обязательства, заключил Косточкин.

Ранее Life.ru рассказывал, что смена места жительства или краткосрочные выезды во время удалённой работы могут обернуться для сотрудника серьёзными последствиями, вплоть до увольнения, если нарушены пункты трудового договора.