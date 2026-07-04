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4 июля, 10:12

Минобороны показало, как «Герань-2» превратила в пепел склад украинских дронов

В Николаевской области российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» нанесли точечный удар по ангару, где хранились украинские беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Герань-2» уничтожила ангар с БПЛА ВСУ в Николаевской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

По данным ведомства, разведывательный БПЛА обнаружил хранилище в районе населённого пункта Зелёный Яр. После этого был нанесён точный удар дроном «Герань-2».

«По месту хранения беспилотников был нанесён удар с применением БПЛА «Герань-2». В результате удара слад БПЛА получил значительные повреждения, на нём возник объёмный пожар», — говорится в сообщении.

Новости СВО 4 июля: Освобождены Константиновка и Александровка, удар по Токмаку, Трамп обещает мир на Украине к 2029 году
Новости СВО 4 июля: Освобождены Константиновка и Александровка, удар по Токмаку, Трамп обещает мир на Украине к 2029 году

Российские войска, освободившие Константиновку, не стали брать паузу и вместе с подразделениями группировки «Центр» продолжили движение. Теперь их основная цель — Дружковка. Населённый пункт является следующим укреплённым опорным пунктом противника на этом направлении. Части, участвовавшие в штурме Константиновки, сразу же перешли к активным действиям по овладению новым оборонительным узлом украинских формирований.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Наталья Афонина
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