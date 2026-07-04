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4 июля, 10:27

Число пострадавших после атаки на рынок в Токмаке выросло до 21

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

В Министерстве здравоохранения Запорожской области уточнили данные о пострадавших после атаки на рынок в Токмаке. По последней информации, число раненых выросло до 21 человека.

13 пострадавших находятся в больнице. У них ранения средней и лёгкой степени тяжести. Ещё трое с лёгкими травмами проходят амбулаторное лечение. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Один человек переведён из реанимации в обычное отделение, его состояние улучшается.

Для пострадавших проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Ситуация находится на контроле регионального Минздрава и главы Запорожской области.

В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок
В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок

3 июля ВСУ нанесли удар двумя беспилотниками по рынку в Токмаке Запорожской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 пострадавших. Люди получили ранения разной степени тяжести. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что все причастные к атаке будут установлены и понесут ответственность. Она также призвала международное сообщество осудить произошедшее.

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Николь Вербер
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