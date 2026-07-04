Число пострадавших после атаки на рынок в Токмаке выросло до 21

В Министерстве здравоохранения Запорожской области уточнили данные о пострадавших после атаки на рынок в Токмаке. По последней информации, число раненых выросло до 21 человека.

13 пострадавших находятся в больнице. У них ранения средней и лёгкой степени тяжести. Ещё трое с лёгкими травмами проходят амбулаторное лечение. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Один человек переведён из реанимации в обычное отделение, его состояние улучшается.

Для пострадавших проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Ситуация находится на контроле регионального Минздрава и главы Запорожской области.

3 июля ВСУ нанесли удар двумя беспилотниками по рынку в Токмаке Запорожской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 пострадавших. Люди получили ранения разной степени тяжести. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что все причастные к атаке будут установлены и понесут ответственность. Она также призвала международное сообщество осудить произошедшее.